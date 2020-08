Frugalidade com os impostos dos outros é refresco

Entre os liberais — no sentido menos histórico e mais retórico que o termo tem ganho nas últimas décadas — corre muito uma frase de Margaret Thatcher segundo a qual “o problema do socialismo é quando o dinheiro dos outros acaba”. O problema deste tipo de liberalismo mutante, ou neoliberalismo, feito de desregulação de mercados, cortes às provisões públicas de serviços e ódio ao legado do maior economista liberal do século XX, John Maynard Keynes, é que ele sim só é possível de sustentar com o dinheiro dos outros.

