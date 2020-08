Venda de drogas na via pública

Como apaixonado de Lisboa adoro passear e desfrutar a pé da minha cidade, até por uma questão de bem-estar. Sei também que Portugal tem uma das mais avançadas (e elogiada internacionalmente) política de combate à droga e toxicodependência do mundo e por isso parece ultrajante que passeando várias vezes, como aconteceu hoje (infelizmente ainda com poucos turistas) pela Baixa entre os Restauradores, Rua Augusta e o Terreiro do Paço, seja abordado várias vezes de uma forma acintosa e até intimidante cara a cara por traficantes de droga e tudo feito nas barbas da Polícia Municipal e da PSP, que até tem uma esquadra, salvo erro na Rua da Conceição.

Não sou propriamente um moralista e não tenho nada contra quem consome ou procura as drogas, mas acho absolutamente indecente e uma péssima imagem para a cidade de Lisboa que andem pessoas a traficar droga em plena via pública desta forma, às vezes mesmo agressiva. Podem dizer que é pequeno tráfico de drogas, que não é punível por lei, mas é tráfico. E como tal as autoridades têm de actuar, porque se trata de uma questão de segurança e liberdade. Entre tantas outras questões que nos afectam actualmente e apesar da complexidade da situação em que vivemos gostaria que Portugal em geral e Lisboa em particular continuasse a ser um bom exemplo de liberdade e tolerância, mas também de segurança, no que diz respeito ao tráfico de droga, ainda por cima feito à vista de todos e com a displicência de toda a gente a fazer de conta que não vê.

José Vieira Mendes, Lisboa

Morrer por morrer morra o meu pai, que é mais velho

Um dia, já não sei em que enquadramento, o meu pai saiu-se com esta. Que me deixou, jovem adulto na altura, chocado. E foi preciso vir uma peste para compreender na totalidade a crueza desta máxima. Constato um baixar generalizado da guarda à minha volta. O rapaz que me cobra o combustível já não usa luvas ou máscara. O meu mecânico, dois patrões e mais de vinte empregados, nunca usaram. Idem na drogaria onde compro os parafusos das minhas artesanias caseiras. Alguns dos meus amigos começam a convidar-me para suas casas. Etc. Cansaço do confinamento? Necessidade de continuar ganhando a vida? Isto para a regressar à sabedoria popular do meu querido pai. Esta pandemia mata sobretudo velhos, pessoas há muito retiradas da vida activa, do contacto social e na maioria dos casos ligadas ao mundo pelo afecto de um número reduzido de familiares, eles próprios absorvidos pela cizânia dos dias. Estas mortes acontecem no anonimato dos lares para idosos, no recesso das habitações familiares, na indiferença das camas dos hospitais. Morrem pessoas que deixaram de ser socialmente relevantes e, por isso, parece que a pandemia só existe na comunicação social e nas preocupações de algumas pessoas públicas. Mas é gente que tem tanto gosto e vontade de viver como o meu filho de vinte anos. Nossos concidadãos com iguais direitos e que já cumpriram integralmente muitos dos seus deveres.

José Pombal, Canelas