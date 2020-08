UE não reconhece resultados das eleições na Bielorrússia e defende “transição democrática”

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta quarta-feira a solidariedade da União Europeia com o povo bielorrusso e confirmou que Bruxelas vai impor sanções a algumas figuras do regime responsáveis pela violência contra manifestantes pacíficos.

De acordo com Michel, as eleições presidenciais do último domingo “não cumpriram os padrões internacionais”. “Não reconhecemos os resultados das autoridades bielorrussas”, disse Michel, numa conferência de imprensa transmitida virtualmente após a reunião extraordinária.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen anunciou um pacote de ajuda financeira de 53 milhões de euros para apoiar o povo bielorrusso — dois milhões para ajudar as “vítimas da repressão e da violência estatal inaceitável”, um milhão para a “sociedade civil e para os media independentes” e 50 milhões de euros destinados ao combate à covid-19, nomeadamente para hospitais, equipamento médico e também grupos vulneráveis e serviços sociais.

Von der Leyen e Michel reforçaram a condenação da violência contra os manifestantes bielorrussos, que não reconhecem a vitória de Lukashenko, e a presidente da Comissão Europeia sublinhou que houve “apoio unânime” dos 27 Estados-membros na aplicações de sanções destinadas a “pessoas específicas”, que deverão ser aplicadas “assim que possível”.

Os líderes europeus referiram ainda que a UE “está pronta para acompanhar a transição democrática do poder na Bielorrússia” e defendeu o papel da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), da qual fazem parte países europeus, bem como a Rússia e a própria Bielorrússia, na monitorização dessas eleições. A OSCE não esteve presente nas eleições de 9 de Agosto, por atraso de Minsk no envio do convite a monitorizar a votação.

A chanceler alemã, Angela Merkel, presidente em exercício da União Europeia, frisou a necessidade de a OSCE se envolver na observação de eleições livres, numa conferência de imprensa à parte. E no diálogo: “Não pode haver interferências exteriores no diálogo entre entre as partes na Bielorrússia”, sublinhou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A chanceler revelou ainda que tentou conversar com Lukashenko, mas não obteve resposta. “Não vejo um papel para mim enquanto mediadora neste momento, uma vez que Lukashenko recusou falar comigo, o que lamento”, declarou.

Numa alusão à Rússia e a Lukashenko, que já acenaram com a denúncia de uma alegada ingerência externa ocidental em Minsk, Charles Michel reiterou que “os protestos na Bielorrússia não são sobre questões geopolíticas, mas sim sobre o povo bielorrusso querer decidir o seu futuro”.

O presidente do Conselho Europeu deixou ainda uma mensagem aos bielorrussos: “Estamos do vosso lado a apoiar o vosso desejo de exercerem os direitos democráticos fundamentais e no vosso desejo para um futuro pacífico, democrático e próspero.”