Sequência de acidentes em auto-estrada em Berlim investigada como “possível ataque terrorista”

As autoridades alemãs estão a investigar uma série de acidentes de automóvel numa auto-estrada de Berlim, que aconteceram na noite de terça-feira, e admitem poder tratar-se de um ataque terrorista de “motivação islamista”, noticiou a imprensa local citada pela Reuters. O principal suspeito, um homem de cerca de 30 anos com nacionalidade iraquiana, provocou pelo menos três acidentes numa auto-estrada perto do centro da capital. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade.

O suspeito terá causado pelo menos três acidentes numa auto-estrada perto do centro de Berlim. Um desses acidentes envolveu um motociclista que está em perigo de vida, de acordo com a BBC. Os três passageiros do veículo ligeiro que abalroou a mota também ficaram feridos.

De acordo com algumas testemunhas citadas pela BBC, foram ouvidos gritos no local e o suspeito alegava ter um “objecto perigoso” no interior do veículo que conduzia. Não foi encontrado nenhum objecto — apenas uma caixa de ferramentas, de acordo com a Reuters.

Depois dos acidentes, o principal suspeito colocou uma caixa de metal no asfalto. De acordo com algumas fontes citadas pelo jornal Tagesspiegel, o atacante terá gritado “Allahu Akbar" ("Alá é grande") e “quem se aproximar, morre”.

Os procuradores estão a investigar o ataque, que acreditam ter tido um motivo político ou religioso, embora não tenha sido descartada a possibilidade de se tratar de um atacante com problemas psicológicos. “Devido às circunstâncias, não vemos isto como um acidente aleatório”, disse o porta-voz dos procuradores na quarta-feira, citado pela BBC. “As últimas indicações apontam para um ataque terrorista de motivação islamita.”