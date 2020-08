Covid-19: Professores de Madrid em greve por falta de segurança no regresso às aulas

Os professores da Comunidade de Madrid, em Espanha, anunciaram uma série de greves para o início do novo ano escolar por sentirem falta de condições de segurança no contexto da pandemia de covid-19. Acusam as autoridades regionais e o Ministério da Educação espanhol de “não terem garantido as medidas necessárias ou o aumento essencial de recursos”, o que consideram ser uma “situação muito grave” que põe em “perigo a comunidade educativa”.

