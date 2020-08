China retira 100 mil habitantes. Cheias ameaçam Buda Gigante com 1200 anos

O transbordo da parte superior do rio Yangtze, na China, forçou as autoridades a retirar mais de 100 mil habitantes esta terça-feira. As cheias estão também a ameaçar uma estátua com 1200 anos que é Património Mundial da UNESCO.

Durante todo o dia, funcionários locais, polícia e vários voluntários usaram sacos de areia para tentar proteger o Buda Gigante de Leshan — que tem 71 metros de altura e que está localizado no sudoeste da província de Sichuan — quando a água lamacenta chegou, pela primeira vez desde 1949, aos pés da estátua.

Sichuan, por onde passa o rio Yangtze, aumentou o nível de emergência da região para o máximo a fim de tentar lidar com mais um dia de chuvas torrenciais.

Foto Foto de arquivo. As águas do rio chegaram pela primeira vez desde 1949 aos ''pés'' da estátua REUTERS

A Comissão de Recursos Hídricos do Yangtze, o órgão do governo que supervisiona o rio, declarou a situação de alerta vermelho na noite de terça-feira, afirmando que a água em algumas estações de monitorização deve exceder os níveis de protecção “garantida” contra cheias em mais de cinco metros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A grande central hidreléctrica construída para controlar as enchentes no Yangtze deve ver o fluxo de água subir para 74 mil metros cúbicos por segundo na quarta-feira, o maior nível desde a sua construção, disse o ministério de Recursos Hídricos.

O projecto restringe a quantidade de água que flui, armazenando-a num reservatório. O problema é que este depósito está há mais de um mês acima do nível de alerta. A instalação foi forçada a aumentar os volumes de descarga de água na terça-feira para “reduzir as pressões das cheias”, disse o ministério da Água.

As autoridades têm-se esforçado para mostrar que a cascata de represas e reservatórios gigantes construídos ao longo do curso superior do rio Yangtze protegeu a região das piores cheias deste ano, embora muitas vozes críticas digam que esse método pode estar a piorar a situação.