Memórias e saudades na cidade onde “mudou tudo”

Que memórias ainda encontramos da Lisboa de há 40, 50, 60 anos? Como era a vida da altura? Como eram os bairros, os transportes, as feiras, as festas?

Neste último episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos cada uma das 30 pessoas que fizeram parte do projecto. Acompanhe-nos nesta última viagem pelas histórias de quem viveu a cidade nas últimas décadas, entre as saudades e as muitas coisas que “mudaram para melhor”.

Acompanhe os episódios da série através do nosso mapa interactivo.

Subscreva Memórias de Lisboa no iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts ou outras aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts

Uma série com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa