Banhos proibidos em sete praias da Póvoa de Varzim

Sete praias da frente urbana da Póvoa de Varzim estão desde a tarde desta quarta-feira interditadas a banhos, com o hastear da bandeira vermelha após a análise de qualidade da água, levada a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente, ter revelado “valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência”, avançou a Autoridade Marítima Nacional.

Os valores tornam a água “imprópria para banhos”, o que levou o capitão do porto da Póvoa de Varzim hastear a bandeira vermelha por volta das 14h, “interditando a ida a banhos na praia da Salgueira, praia Azul, praia Verde, praia dos Beijinhos, praia da Lada, praia da Lagoa-II e praia do Hotel”.

No comunicado publicado no site, a AMN indica que a Agência Portuguesa do Ambiente “vai manter a monitorização da qualidade da água e será efectuada nova reavaliação”. “Caso as análises mostrem que os valores estão dentro dos parâmetros normais, a interdição será levantada”, acrescenta.

A acção nas sete praias da Póvoa de Varzim foi articulada entre a Capitania do Porto e o Comando local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, a Autoridade de Saúde Regional, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.