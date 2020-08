Três produtores do programa de Ellen DeGeneres foram afastados

Três produtores do The Ellen DeGeneres Show deixaram o popular programa de televisão, anunciou a Warner. Bros , após uma investigação interna sobre queixas de bullying, racismo e má conduta sexual contra eles.

Um porta-voz da Warner Bros. Television, que produz o programa, disse na segunda-feira à Reuters que três produtores séniores saíram do programa. Isso aconteceu depois de semanas de impasse, que prejudicaram a mensagem pública do programa de espalhar bondade e felicidade.

Os relatos sobre um local de trabalho hostil incluíam críticas que incluíam a apresentadora, apelidando-a de “mesquinha”, o que gerou inúmeras reacções nos meios de comunicação assim como nas redes sociais, com diferentes artistas a pôr as mãos no fogo por DeGeneres, entre eles Katy Perry, Kevin Hart, Alec Baldwin e Ashton Kutcher.

DeGeneres, 62 anos, dirigiu-se, numa reunião feita à distância e via Zoom, à sua equipa e reconheceu que era “doloroso” ler as acusações sobre o que se passava nos bastidores do programa, situações sobre as quais não tinha conhecimento, tendo pedido desculpa por isso, adianta a Variety, citada pela Reuters. A apresentadora e humorista terá reconhecido que “não é perfeita”.

As queixas chegaram a público em Julho, num artigo do BuzzFeed e foram por ex-funcionários. A Warner Bros. respondeu dizendo que estava a investigar as acusações e que várias mudanças de pessoal estavam a ser implementadas. The Ellen DeGeneres Show ganhou diversos prémios desde que começou a ser transmitido em 2003, entre eles a Medalha Presidencial da Liberdade e o Prémio Mark Twain de Humor Americano em 2012 para a própria DeGeneres. A humorista tem recebido várias estatuetas dos prémios de televisão que a classificam como a apresentadora favorita.