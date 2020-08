Michelle Obama usou um colar com a palavra “vote” e a sua criadora nem queria acreditar

Na segunda-feira, a ex-primeira-dama Michelle Obama fez um discurso na convenção do Partido Democrata, onde apelou ao voto em Joe Biden, fazendo referência às dificuldades económicas e de saúde que os EUA enfrentam sob o governo de Donald Trump. Mas não foram só as suas palavras que causaram impacto no público; o colar que escolheu também chamou a atenção.

A simples peça de joalharia com a palavra “vote” fez com que a marca ByChari chegasse às bocas do mundo e apanhou Chari Cuthbert, a proprietária, de surpresa. “Sentei-me à secretária e simplesmente chorei. Foi como se tudo pelo qual trabalhei chegasse de repente”, disse a designer à Vanity Fair.

Mais A carregar...

Para a proprietária, só o facto de Michelle Obama usar um produto seu já é “um privilégio e uma honra”, mas tê-lo usado durante um discurso na convenção nacional democrata colocou o seu nome numa “plataforma que nem a sorte nem o dinheiro conseguem comprar”.

A linha de joalharia ByChari nasceu em 2012 e é “um reflexo da abordagem da designer Chari Cuthbert em relação à vida e ao estilo”. Desde então que tem reconhecimento junto de influencers digitais, mas foi agora com o destaque dado pela ex-primeira-dama que o seu nome e imagem alcançaram outro nível, o mundial.

Em Julho, a designer de Michelle, Meredith Koop, com quem aquela trabalha há vários anos, enviou um e-mail à marca a encomendar um colar. Depois de a equipa de comunicação da ByChari confirmar que era realmente um pedido para Michelle Obama, Cuthbert recorda que meteram mãos ao trabalho e responderam que a peça estaria pronta no espaço de uma hora.

Devido à altura em que o pedido foi feito, Chari calculou que o colar seria utilizado no aniversário de Barack Obama, no passado dia 4 de Agosto. Contudo, foi utilizado durante um dos discursos mais impactantes de Michelle, durante o horário nobre da televisão norte-americana.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ByChari teve um aumento de vendas durante o confinamento, uma vez que as pessoas passaram mais tempo online, assim como no início do movimento Black Lives Matter, que levou as pessoas a adquirirem mais produtos criados por afro-americanos. Mas foi este destaque recente que fez com que Chari não tivesse mãos a medir, especialmente nas redes sociais.

Com este empurrão, a designer tem agora dois objectivos: criar uma versão mais acessível do colar usado por Michelle Obama (a original custa cerca de 300 euros) e contratar mais mulheres.

Texto editado por Bárbara Wong