Praia do Bostelim reabre em Vila de Rei, refeita dos estragos da Elsa

Foram apenas três dias, de 18 a 20 de Dezembro do ano passado, mas chegaram para deixar muitos danos pelo país. A praia fluvial do Bostelim, no concelho de Vila de Rei, foi um dos locais atingidos pela tempestade Elsa. Agora, depois da “finalização das obras de recuperação e requalificação da praia”, como anuncia a autarquia local, Bostelim reabre a 24 de Agosto.

A praia “sofreu elevados danos”, assinala Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, que adianta que por estes dias se estará a terminar os trabalhos, com “pequenos arranjos ainda a serem executados” e "o aumento do caudal da água que neste momento vai abastecendo a praia”.

Localizada entre as freguesias de Fundada e São João do Peso, Bostelim ostenta a Bandeira Azul e a Bandeira Praia Acessível, tendo sido distinguida este ano como Praia Qualidade Ouro pela Quercus.

“A zona balnear de Bostelim tem o sossego e a proximidade à natureza como nota dominante”, realça a rede das Aldeias do Xisto, região em que se insere: “a área contígua à linha de água é dotada de sombras naturais e solo relvado”. Por aqui, pode também aproveitar-se para calcorrear o percurso pedestre Rota do Bostelim: “9,5 km, entre levadas, açudes, moinhos e uma ponte centenária”.

Praia Fluvial do Bostelim, Cabeço do Poço

6110-013 Fundada, Vila de Rei Coordenadas

GPS: 39º 43’ 25.23”N; 8º 6’ 29.54”W

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também a reabrir está o Parque de Campismo Rural do Bostelim, mas, avança a autarquia, “face à situação de pandemia causada pela covid-19”, este Verão funciona “apenas como apoio a caravanas e autocaravanas, sendo o campismo proibido no espaço”.

Já a praia do Penedo Furado, que também sofreu estragos com a tempestade Elsa, reabriu ao público em Julho.