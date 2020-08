Na catarata de Vøringsfossen ergueu-se uma ponte-escada estonteante

Há quem a considere uma beleza e um prodígio e quem a veja como uma intrusão na natureza. Mas o certo é que, independentemente da perspectiva, a nova ponte pedonal erguida junto à catarata de Vøringsfossen, na Noruega, é um colosso.

E para impressionar, basta atentar nas fotografias que mostramos em fotogaleria, ou no vídeo da obra explicativo abaixo, ou nos singulares esboços e estudos do arquitecto Carl-Viggo Hølmebakk.

A catarata e a natureza em redor já são um cenário majestoso por si, criando uma transição dramática entre ambientes de planície e fiorde: a água cai 182 metros das planuras de Hardangervidda para o vale de Mabødalen.

A ponte, a inaugurar a 21 de Agosto, ergue-se agora a 50 metros sobre o desfiladeiro onde a água das cataratas corre, interligando a zona de Fossatromma com a mais altaneira Fossli (de uma margem à outra sobem-se 16m pelos ares). Estende-se por 47 metros e soma 99 degraus. O projecto foi levado a cabo pela Administração de Estradas Públicas da Noruega.

Foto A área da catarata Vøringfossen Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

As cataratas de Vøringsfossen são a maravilha natural mais visitada da Noruega. É essa uma das razões que levam alguns a criticar a construção, já que a nova atracção só trará mais pressão turística à zona: “é abusar da natureza”, considerou o deputado Arne Nævra, também profissionalmente fotógrafo e cinematógrafo da natureza, citado pela NRK, tv e rádio públicas norueguesas.

Ao contrário do porta-voz contra a obra, muitos residentes são a favor da ponte. “É absolutamente fantástica”, diz Marit Stadheim, do turismo local (de Eidfjord, Hardangerfjord).

A área da catarata Vøringfossen Frithjof Fure / www.fjordnorway.com A área da catarata Vøringfossen Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com Fotogaleria Frithjof Fure / www.fjordnorway.com

A ponte-escada é apenas uma parte do projecto de modernização de acessos e atracções em redor da catarata: em 2018 já tinham sido inaugurados miradouro, caminhos, parque de estacionamento e estruturas e serviços de apoio. A seguir à nova estrutura, deverão ser criados novos percursos e miradouros.

O projecto de construção da obra, resume o Turismo da Noruega, “representa uma longa tradição de exploração dos campos entre arquitectura, tecnologia e natureza”. Nas palavras do seu arquitecto Hølmebakk, “várias condicionantes influenciaram a forma da ponte. A construção tinha de ser segura e sólida; a ponte tinha de interligar-se com o velho e histórico caminho e com a paisagem; e, claro, enfatizar as vistas e experiências”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desenhos do projecto pelo arquitecto Carl-Viggo Hølmebakk DR Desenhos do projecto pelo arquitecto Carl-Viggo Hølmebakk DR Imagem de trabalho do arquitecto Carl-Viggo Hølmebakk DR Uma das maquetas do arquitecto Carl-Viggo Hølmebakk DR Fotogaleria DR

A estrutura da ponte assenta numa espécie de dois tripés fundeados na rocha e que sustém o vão central. Integra sete partes distintas: cinco delas, refere-se no projecto, constituem o lanço de escadas, as outras duas são o suporte. Os sete componentes, informa a Norwegian Scenic Routes (parte da Administração de Estradas Públicas da Noruega), “foram içados por um guindaste e montados no local. Toda a ponte de degrau é construída em aço e fixada com mega parafusos parafusos que perfuram a rocha”.