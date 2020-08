Sonaecom dissolve sociedade com Isabel dos Santos na Nos

A Sonaecom anunciou, esta quarta-feira, ao mercado que os accionistas da Zopt (a própria Sonaecom e duas sociedades de Isabel dos Santos) “acordaram promover as diligências necessárias à dissolução da Zopt, de modo a que os respectivos activos, incluindo a participação na Nos, sejam repartidos proporcionalmente pelos accionistas da dita Zopt”.

Em causa está uma participação de 52,15% na Nos que, depois de partilhada, terá como efeito que a Nos deixe de “estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e da Eng.ª Isabel dos Santos (enquanto accionista de controlo da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited)”, pode ler-se no comunicado.

A Sonaecom informa ainda ser sua intenção manter-se como accionista de referência da NOS, SGPS SA e continuar a assegurar um quadro de estabilidade accionista favorável ao desenvolvimento do seu importante projecto empresarial no sector das telecomunicações”, conclui a empresa do grupo Sonae (dono do PÚBLICO).