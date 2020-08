Inflação da zona euro sobe para 0,4% em Julho

A taxa de inflação anual da zona euro avançou de 0,3% para 0,4% em Julho, o que compara com 1% um ano antes, anunciou hoje o Eurostat, que recorda que no sétimo mês do ano se assistiu ainda ao levantamento de medidas de confinamento em alguns dos países da União.

Na União Europeia a 27 Estados-membros, a inflação evoluiu de 0,8% em Junho para 0,9% em Julho, longe dos 1,4% de igual mês de 2019, adiantou ainda o gabinete estatístico da UE.

Na comparação em cadeia, face a Junho, a taxa de inflação anual caiu em 10 Estados-membros da União, manteve-se estável em três e aumentou nos restantes 14.

Portugal, ao registar uma taxa de inflação anual de -0,1% em Julho, ficou situado em oitavo lugar na lista da UE por taxas mais baixas, encimada com a Grécia, que no mesmo mês registou uma inflação de -2,1%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na leitura inversa, dentro da EU, a inflação foi mais elevada na Hungria, com 3,9%, na Polónia, com 3,7% e na república Checa, com 3,6%. Na zona euro a taxa mais alta foi a da Eslováquia, de 1,8%.

O Eurostat situa a taxa de inflação anual da Alemanha nuns redondos 0,0% em Julho, mas confirma a queda de 0,5% na taxa mensal no mesmo mês, o que, já tinha situado a agência estatística mensal alemã na semana passada, terá sido a primeira queda em quatro anos.

No mês em análise, “a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro teve origem em bens industriais não energéticos e serviços (ambos com mais 0,42 pontos percentuais), seguidos da alimentação, álcool e tabaco (mais 0,38 pontos percentuais) e energia (menos 0,83 pontos percentuais)”, explica ainda o Eurostat.