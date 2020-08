O Sabotage fecha portas e faz soar o alarme num underground preso por fios

Quando, no ano passado, se anunciava a possibilidade de um fim prematuro para o Sabotage, um dos pilares do underground lisboeta, os motivos eram diferentes dos que agora existem. Dar continuidade a um projecto que vive para dar espaço a um circuito que não é para massas, sem grande margem para o lucro, tornava-se incompatível com os planos de alguns senhorios que se agarraram ao turismo como alternativa para garantirem negócios financeiramente mais apelativos. Mudar para outro local estaria dependente de outros factores — a incapacidade de acompanhar a inflação das rendas em Lisboa colocara este clube de música estabelecido há sete anos no Cais do Sodré em sobressalto.

