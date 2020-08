Nduduzo Makhathini e os seus antepassados chegaram à Blue Note

Em 1991, de passagem por Portugal para apresentar Nouvelle Vague (1990), Jean-Luc Godard dizia do cinema que ele era “ocidental”. A razão? “A civilização ocidental, em primeiro lugar, acredita no que vê”. Uma afirmação aparentemente triunfal, que escondia, afinal, uma assunção das limitações do olhar (ou das “vistas curtas”) e da própria da cultura ocidental — que, em tudo, precisa de “ver para crer”. Por aí ficando vedado, pois, qualquer conceito ou extrapolação não imediata e tangivelmente comprovável: o que os olhos não testemunham, não existe. Talvez que, Godard, autor de For Ever Mozart (1997), não dissesse o mesmo da música, cujo sentido primordial não aufere da mesma dignidade nas lides probatórias deste mundo (mas o ponto é esse, a hipótese de “mundo” não ser apenas o que conhecemos): quantos acreditarão, de facto, no poder curativo [“healing”] ou espiritual, mediúnico, da música?

Continuar a ler