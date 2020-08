Deixa arder que o meu pai é bombeiro

É injusto fazer comparações, sim, mas às vezes não há mesmo volta a dar para criar um quadro de referências para falar de um filme. E se houve coisa de que nos lembrámos muito a ver O Rei de Staten Island foi de Billy Wilder e da sua capacidade de fazer comédia “séria” sem nunca perder de vista que as suas personagens não são bonecos ou caricaturas mas sim seres humanos. Estamos a falar do Wilder de coisas como O Apartamento ou O Pecado Mora ao Lado, entenda-se — e se Judd Apatow é muito menos escarninho e tem tido uma carreira muito menos regular, nunca como em O Rei de Staten Island sentimos a melancolia e o desespero do “homem comum” a que Wilder tanto soube dar vida.

