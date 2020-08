Quem trouxe a ruindade para Mora?

A cozinheira reformada desce a pequena rua ladeada de vivendas e aponta: “Só aqui há seis pessoas infectadas.” Conhecida por ser terra de bons petiscos, no espaço de duas semanas a vila de Mora viu-se assolada pela “ruindade”, como alguns lhe chamam: até ontem eram 42 os casos confirmados de covid-19, a que se juntavam mais de duas centenas e meia de pessoas em quarentena por terem tido contactos próximos com vítimas do novo coronavírus.

