PSP demarca-se de página que criticou protecção policial a Mamadou Ba e Joacine Katar Moreira

A PSP demarcou-se da página com o nome Corpo de Intervenção da PSP, que no fim-de-semana fez um post a “gozar” com o “pedido” de protecção policial do dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba e da deputa não-inscrita Joacine Katar Moreira — duas das dez pessoas que foram ameaçadas num e-mail enviado na semana passada por um grupo de extrema-direita, a Nova Ordem de Avis-Resistência Nacional, onde lhes davam um prazo de 48 horas para abandonar o país. A Polícia Judiciária está a investigar estas ameaças.

