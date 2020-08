Morte no SEF aeroporto: viúva de Ihor Homenyuk pede 230 mil euros de indemnização

A viúva de Ihor Homenyuk pediu 230 mil euros ao Estado português ao abrigo da lei que prevê o adiantamento da indemnização às vítimas de crimes violentos. Ihor Homenyuk foi morto alegadamente por três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a 12 de Março, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Os três inspectores foram constituídos arguidos e estão em prisão domiciliária.

Continuar a ler