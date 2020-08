Lar em Odivelas com 71 pessoas infectadas com covid-19

Uma casa de repouso no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, tem 37 utentes e 34 funcionários infectados com covid-19, encontrando-se todos assintomáticos, disse esta terça-feira à agência Lusa o vice-presidente da câmara.

Este surto foi detectado na Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, situada na localidade da Ramada, e segundo disse o vice-presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Edgar Valles, só foi identificado “por mero acaso”.

“Um dos utentes deslocou-se ao hospital por motivos alheios à covid e foi testado, tendo dado positivo. A partir daí decidiu-se testar todos os utentes e funcionários e aqueles que deram positivo estão assintomáticos”, afirmou. A doença foi detectada em 37 utentes, de um total de 60, e em 34 funcionários, de um universo de 54.

Segundo explicou o autarca de Odivelas, todos os funcionários que testaram positivo à covid-19 estão em casa a cumprir quarentena e os utentes foram divididos por alas.

“Neste momento estamos a proceder à avaliação da situação e das condições que o lar tem para separar os utentes com covid e sem covid. Depois, as autoridades de saúde irão decidir se será necessário transferir alguns doentes”, apontou. A Lusa tentou contactar a direcção do lar, sem sucesso.