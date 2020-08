Mais cinco mortes por covid-19, todas na região de Lisboa, onde estão 60% dos novos casos

Portugal regista esta terça-feira mais cinco mortes por covid-19 (mais 0,3%) e 214 casos de infecção, o que representa um aumento de 0,4%. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1784 óbitos e 54.448 infecções. Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente.

Dos novos casos, 128 (60%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram as cinco mortes registadas nas últimas 24 horas. Na segunda-feira, a região representou metade (66) dos casos diários detectados no país (132).

Recuperaram da doença mais 136 pessoas, num total de 39.936. São 12.728 os casos activos neste momento, mais 73 do que na segunda-feira. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 336 pessoas (o mesmo valor de segunda-feira), das quais 38 em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que no dia anterior).

Das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal, cerca de 86,4% tinham mais de 70 anos. A taxa de letalidade global é de 3,3%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região do país com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 28.125. Seguem-se o Norte (19.572, mais 58 do que na segunda-feira), o Centro (4603, mais 12), o Algarve (983, mais três) e o Alentejo (844, mais oito). Os Açores registam 187 infecções (mais uma do que no dia anterior) e a Madeira 134 (mais quatro).

A região Norte tem o maior número de mortes por covid-19: 840. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (637) Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15). A Madeira não tem registo de vítimas mortais.