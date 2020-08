Pensa em directo e tem uma cadela chamada Troika. Quem é o chefe de gabinete de Costa?

Vítor Escária é desde segunda-feira chefe de gabinete de António Costa. O economista do ISEG é um desconhecido da maior parte dos portugueses, mas anda pelos corredores do poder há 15 anos. Leal, mas frontal - “até de forma chocante”, conta um amigo - Escária esteve no Governo de Sócrates e regressa agora ao executivo de Costa, no qual esteve no início da legislatura anterior como assessor económico. Pelo meio, foi apanhado no Galpgate e afastou-se. Resolvido o caso com a justiça (pagou uma multa), regressa a São Bento, casa que tão bem conhece e a partir da qual negociou a ajuda externa a Portugal em 2011. Quem o conhece fala do seu acentuado sentido de humor. Não será por acaso que deu à cadela, que nasceu a 1 de Abril daquele ano, o nome de Troika.

