Quatro paredes gigantes de Leiria vão ser pintadas e contar histórias

Quatro paredes gigantes vão ser pintadas na cidade de Leiria e cada obra contará uma história no âmbito do projecto Leiria, paredes com história: Arte pública, que se inicia no dia 7 de Setembro.

O espanhol Aryz, o hispano-americano Axel Void, a dupla americana Hyland Matter & Mando Marie e o português Odeith são os artistas convidados da quarta edição do evento, que decorre entre 7 de Setembro e 9 de Outubro.

Durante um mês, estes artistas de street art vão pintar quatro fachadas da cidade, num projecto que tem vindo a transformar Leiria numa galeria de arte urbana a céu aberto. A primeira obra começa a desenhar-se no dia 07 de Setembro numa das paredes do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes.

“Apesar do contexto da pandemia, à partida, vamos conseguir manter o programa inicial, contando com os artistas que vêm de Espanha e dos Estados Unidos”, afirmou à agência Lusa o curador Ricardo Romero.

Além das quatro intervenções, que vão ser “espaçadas no tempo”, durante o mês estão também agendadas uma exposição e várias conversas sobre o tema da street art. “Nos outros anos tivemos mais exposições e o que foi em tempos um congresso que depois se transformou em conferências, este ano será um diálogo, com menos públicos”, acrescentou Ricardo Romero.

A exposição Not from earth, de Hatory Pablo, na M.gallery&studio, será inaugurada no dia 10 de Setembro. A conversa na Casa da Cidade Criativa da Música tem como objectivo promover o diálogo urbano e de que forma a street art interage com o espaço e a vida de quem vive a cidade.

A vertente artística do evento — intervenções e exposições —​ tem como objectivos principais a afirmação de Leiria como “galeria de arte” num novo cenário de turismo artístico/cultural de âmbito nacional e internacional, e reconhecimento desta como ponto de visita obrigatório no tour de arte pública urbana, assim como potenciar a criação e divulgação da arte pública urbana, refere uma nota de imprensa enviada à Lusa.

A organização pretende ainda a afirmação e reconhecimento da identidade de Leiria através da representação e homenagem ao património histórico (edificado e natural), ao património imaterial e a figuras históricas leirienses. “Salientamos que já estamos a trabalhar na quinta edição, que será o ‘fechar’ de um ciclo Leiria, paredes com história.

Este é um evento de arte pública, com organização da associação Riscas Vadias, em parceria com a Câmara Municipal de Leiria, e com a curadoria de Ricardo Romero . Matilha Studio.