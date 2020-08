Com meias e chuteiras apenas: alemães jogam futebol nus contra a corrupção

Há várias formas de inovar num protesto. Cartazes diferentes, cânticos criativos, uma miríade de diferentes maneiras de reivindicar. Na Alemanha, duas equipas decidiram jogar completamente nuas para protestar contra a corrupção no futebol.

O jogo decorreu no domingo, 16 de Agosto, em Oer-Erkenschwick, no Stimberg Stadium. A ideia partiu de um artista de 34 anos, Gerrit Starczewski, que quis fazer uma acção contra o sistema “doente” do futebol. Os jogadores usaram apenas meias, chuteiras e os números pintados nas costas com spray.

Foto Alexander Hassenstein / Getty Images

Segundo contou Starczewski à revista desportiva alemã 11Freunde antes do jogo, a nudez simboliza, neste caso, a ausência de qualquer empresa ou marca que possa financiar o futebol. “Toda a gente quer autenticidade. Mas acho que somos apenas particularmente autênticos se o fizermos sem nada, realmente nada, desde mensagens publicitárias a roupa”, disse Starczewski, que já promoveu outros protestos semelhantes com nudez.

O artista também fundamentou que a sua mensagem também procura alertar para a superficialidade do futebol, tanto do lado das marcas de roupa e cosméticos, entre outras, que financiam o desporto, como também da pressão existente nos jogadores para serem esteticamente “perfeitos”. “Com as minhas acções nuas, eu também quero marcar um exemplo de diversidade e naturalidade contra a dependência e a influência das redes sociais e falsos ideais de beleza. Tudo tem de ser perfeito, e no final tem tudo a ver com comercialização.”

O protesto na Alemanha surge depois de autoridades suíças lançarem uma investigação contra a FIFA, organismo que dirige o futebol a nível mundial, por acusações de corrupção. No final de Julho, foi aberto um processo criminal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino, devido a alegações de abuso de um cargo público, quebra de sigilo oficial, assistência a criminosos e incitação à prática de crimes.