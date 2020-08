Gostas de fotografar e do Gerês? Há um concurso para ti

O concurso Gerês-Xurés: em fotografia, lançado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (​CCDR-N) em parceria com o Mira Fórum, prolongou as suas candidaturas até ao dia 18 de Setembro. A iniciativa, com o objectivo de “contribuir para a revelação e divulgação do trabalho de fotógrafos profissionais e amadores”, surge como meio de “dinamização” da Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-Xurés, segundo informa a CCDR-N.

Para participares, terás de ter mais de 18 anos e submeter até três fotografias relacionadas com o tema “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés”, enviando-as por email para [email protected]. O júri é constituído por elementos do CCDR-N, da Adere Peneda-Gerês, da Agência Turismo da Galiza, da Universidade do Porto e da Galeria Mira Fórum. O vencedor ganha uma estadia por duas noites numa unidade hoteleira no Gerês, claro está. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Apoiado pelo Programa Interreg VA Espanha-Portugal, o projecto Gerês Xurés Dinámico, em que se insere o concurso, foi pensado para “contribuir para a melhoria do estado de conservação do habitat da Reserva da Biosfera Transfronteiriça, tanto de forma directa, através da melhoria das suas condições ambientais, como indirecta”, tendo como propósito implementar na vida quotidiana da população local “critérios de conservação e desenvolvimento socioeconómico”. ​

O concurso procura ainda “divulgar a beleza e a harmonia ambiental da Reserva”, declarada “Reserva da Biosfera da UNESCO” a 27 de Maio de 2009, “junto de um público nacional e internacional”. A Reserva está localizada na Região Norte de Portugal e na Comunidade Autónoma da Galiza (Espanha), unindo o Parque Nacional da Peneda-Gerês ao Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés.

Texto editado por Amanda Ribeiro