200 anos da Revolução Liberal

Leio no PÚBLICO de 17/8, na óptima série de artigos comemorativos dos 200 anos da Revolução Liberal, que Fernandes Tomás enfatizou perante as Cortes a situação calamitosa da agricultura e do comércio, da indústria e das finanças. Portugal estava arruinado. Porém, “continuava a manter, em tempo de paz, um exército numeroso e oneroso, cujos postos principais eram ocupados por britânicos, que bloqueavam a progressão dos oficiais portugueses. Um aspecto que ajuda a explicar, aliás, a circunstancial conjugação de interesses, pouco duradoura mas instrumental para o sucesso da revolta, entre as ilustradas elites burguesas portuenses, genuinamente empenhadas numa viragem liberal, e um grupo de militares nortenhos intrinsecamente conservadores, que se tinham em muitos casos distinguido nas guerras peninsulares e que agora se viam a marcar passo.”

Aparte as óbvias e naturais diferenças – entre outras, capitães milicianos em vez de oficiais britânicos e panorama de guerra em vez de clima de paz – permito-me considerar muito interessante a existência de um forte paralelo entre o que o artigo de Luís Miguel Queirós refere relativamente a 1820 e o deflagrar da conspiração e revolta do 25 de Abril de 1974.

J.M. Carvalho Oliveira, Lisboa

Passividade é cumplicidade

Rui Tavares, a 14/8 escrevia no PÚBLICO um muito bom artigo com o título acima. Vários outros artigos de sociólogos e politólogos têm sido publicados sob o mesmo tema. A 9/8, nas Cartas ao Director, escrevi Estarei Lá... a propósito do mesmo tema. No domingo estive lá.

Mas não chega irmos às manifs! Nem os muito bons artigos de opinião ou textos nas redes sociais. É imperioso que os vários partidos democráticos e os democratas não enquadrados nos partidos e movimentos vários, pressionem a Assembleia da República, o Governo socialista e o Presidente da República a serem consequentes com a actual Constituição. O governo socialista, o PR, e os verdadeiros democratas, enquadrados ou não em partidos e movimentos, estamos à espera de quê? Passividade é cumplicidade.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

​Reguengos e outros lares

Ao recusar-se a ler o relatório da Ordem dos Médicos sobre o sucedido no lar da terceira idade de Reguengos de Monsaraz a ministra Ana Mendes Godinho mostrou uma sobranceria inaceitável para detentor de cargo público. Por outro lado, os que se servem da situação precária em que vivem muitos cidadãos nesses lares para tirar dividendos políticos, são de uma hipocrisia revoltante.

Há meia dúzia de anos procurei um lar para alojar um familiar próximo. Só encontrei condições de hospedagem, cobertura médica e de enfermagem incluídas, por preços superiores a dois salários mínimos. Tinha capacidade financeira para cobrir a diferença da pensão de reforma e assumi o ónus. Pergunto, quantas famílias o podem fazer?

Não será este o momento oportuno para trazer a questão dos lares a debate público, procurando soluções para melhorar a segurança sanitária e as condições de alojamento dos idosos que neles vivem, ao invés de utilizar esta questão como mera chicana política?

Jorge Almeida, Porto