Tribunal especial condena apoiante do Hezbollah pelo assassínio de Rafiq Hariri

O tribunal especial que julgou o assassínio do antigo ministro libanês Rafiq Hariri considerou que o principal suspeito, Salim Jamil Ayyash, é culpado das acusações de assassínio e atentado terrorista na enorme explosão que há mais de 15 anos matou o político libanês e outras 21 pessoas em Beirute.

Os outros três acusados, Hussein Hassan Oneissi e Assad Hassan Sabra, foram declarados inocentes do crime que em Fevereiro de 2005 deixou o país em choque, e levou à saída das forças sírias do Líbano. Os acusados foram julgados à revelia, o seu paradeiro é desconhecido (o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que nunca seriam levados a tribunal, nem em “300 anos”).

O veredicto do tribunal criado com o apoio da ONU foi o culminar de uma sessão de mais de quatro horas em que foi detalhado o processo de vigilância do antigo primeiro-ministro Rafiq Hariri, um veredicto originalmente com 2700 páginas do qual foi feito um resumo de 150 páginas.

O trabalho da acusação assentou na análise de dados de vários telemóveis, anónimos, e que contactavam apenas uns com os outros, e ainda que fosse possível estabelecer que alguns eram usados como telefones secundários, não foi possível ultrapassar a “dúvida razoável” de que apenas foram usados pelos suspeitos. Mais, mesmo a vigilância feita durante meses a Rafiq Hariri não pode ser ligada sem sombra de dúvidas ao assassínio: quem a levou a cabo poderia pensar tratar-se apenas de vigilância e não da preparação de um assassínio.

Os juízes disseram que as provas mostram que o principal acusado, Salim Jamil Ayyash, tinha “um dos seis telefones usados pela equipa encarregada do assassínio”, a que chamaram a equipa vermelha, e foi por isso condenado por cometer um homicídio e um atentado terrorista. Ayyash descrevia-se como apoiante do Hezbollah.

Motivação política

O tribunal falou ainda de uma clara motivação política do crime, notando que Hariri se preparava para disputar eleições, mas também disse que não havia qualquer prova de uma ligação do assassínio ao movimento xiita libanês Hezbollah, ou o regime sírio (que na altura tinha uma forte influência e poder militar no Líbano).

O Hezbollah sempre desacreditou o tribunal internacional, dizendo que fazia parte de um complot internacional contra si.

O julgamento, cujo anúncio do veredicto estava marcado para a semana da explosão no porto de Beirute, e foi por isso adiado, era aguardado com expectativa. Mas a explosão mudou muito: se por um lado, levou a um fortalecimento da reivindicação de justiça independente, por outro, diminuiu a importância deste veredicto, com o foco na investigação à explosão do porto, e um medo generalizado de que esta não seja imparcial e que os mais altos responsáveis sejam poupados.