Sharon Stone pede aos americanos que “não votem num assassino”

Num pequeno vídeo publicado na rede social Instagram, a protagonista de Instinto Fatal revelou o impacto que a covid-19 tem tido na sua família e apontou o dedo àqueles que se recusam a usar máscara e que alegam estar no seu direito.

A avó e a madrinha de Stone morreram devido ao novo coronavírus e a sua irmã e cunhado estão internados no hospital em estado grave. A actriz critica a falta de testes ao vírus no estado do Montana, dizendo que só quem é sintomático pode fazê-los. “Eles [a irmã e o cunhado] ficaram em casa o máximo de tempo que puderam. No Montana não se pode fazer o exame a não ser que se seja sintomático e depois só se recebem os resultados passados cinco dias.”

Também a mãe da ex-modelo não foi submetida ao teste, mesmo tendo estado em contacto com familiares infectados. Stone sublinha a gravidade da reduzida quantidade de testes que são feitos ao referir que a mãe, nos últimos cinco meses, teve dois ataques cardíacos, fez cinco endopróteses (procedimento que reforça veias fragilizadas) e colocou um pacemaker ​e não lhe fizeram nenhum teste.

“Este é o estado actual na zona central do nosso país, onde vocês, os habitantes daqui, têm altas probabilidades de morrer devido à covid-19. Continuam a dizer que os riscos são ínfimos e que poderão não morrer e que vão ficar bem, mas estou a contar-vos o que se está a passar com a minha família”, diz a actriz no vídeo. “Estão a mentir quando dizem que há testes até para os enfermeiros. Estão a mentir. As pessoas estão a morrer e a lutar pelas suas vidas, porque são tudo mentiras.”

No final do vídeo, e sem mencionar o nome do actual presidente dos EUA, Sharon Stone apela ao voto nos democratas Joe Biden e Kamala Harris. “Por favor, votem. E por favor, façam o que fizerem, não votem num assassino.”

O estado do Montana, com mais de um milhão de habitantes, tem um total de 5800 pessoas infectadas, contabilizou 780 novos casos na última semana e tem 82 mortes.

Texto editado por Bárbara Wong