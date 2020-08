Dia 93: há filhos que sabem que os pais preferem que lhes mintam

Querida filha,

Mais A carregar...

Foto

Cheguei à conclusão que há pais que convidam os filhos a mentir. Estão mesmo a pedi-las, para falar mal e depressa. Nesta observação da espécie humana a que me dedico com tanto prazer posso-te descrever o perfil dos pais de filhos mentirosos. Aqui vai:

São muito rigorosos e exigentes consigo próprios. Estabelecem leis e cumprem-nas disciplinadamente. Assustam-se com o acaso e o inesperado. Estão preparados para os grandes problemas, que resolvem com uma perícia espantosa, mas perdem o pé perante os contratempos do dia-a-dia, que acreditam resultar de um insuficiente planeamento. Culpam-se pelos percalços e não aceitam o consolo de quem lhes diz que “são coisas que acontecem”.

Educam os filhos na convicção de que de pequenino é que se torce o pepino. Querem fazer deles grandes homens e todos os minutos contam. Sem a flexibilidade que lhes permita adaptarem-se com facilidade às mudanças de planos, não conseguem esconder a desilusão — e até o pânico — quando a vida dos miúdos lhes foge ao controlo. Zangam-se e castigam, mas muito pior do que isso parecem ficar assustados: o que será dos filhos se continuarem assim?

Os filhos têm deles uma imagem de quase perfeição e não os querem magoar. Por isso contorcem as histórias, aldrabam as notas, dizem que estudaram quando não estudaram, que foi a professora que faltou, ou a internet que caiu, que a culpa é do amigo que o obrigou a ir à discoteca, ou que dormiu em casa do primo, quando na realidade ficou com a namorada.

Lá no fundo sabem que os pais preferem que lhes mintam. Poupa-lhes a aflição, e simultaneamente, poupam-se a si mesmo a chatice das perguntas, das justificações e explicações e, é claro, às consequências. O que, tudo junto, é um incentivo a mentir de novo.

Absurdo? Talvez. Tenho a impressão de que vocês os três me diziam quase sempre a verdade porque... havia poucas ou nenhumas consequências! Mas talvez sejam apenas excelentes mentirosos, e eu não sei. E, Ana, antes que te lances numa carta destinada a abrir-me os olhos, desiste: não quero saber.

Querida Mãe,

Foto

Sabe que um estudo conduzido pelo psicólogo Robert S. Feldman, e publicado no Journal of Basic and Applied Social Psychology, revelou que 60% das pessoas mentiam pelo menos uma vez numa conversa de dez minutos. A média eram duas ou três mentiras, e os próprios participantes ficavam estupefactos quando reviam uma gravação da conversa. Isto tudo para dizer que vou assumir que na sua carta o “Não quero saber” era mentira e vou responder-lhe!

Não duvido das suas extraordinárias capacidades de observação da espécie humana mas não posso concordar com a sua análise pela simples razão de que estando eu no olho do furacão, no que diz respeito à parentalidade, estou impedida de aceitar teorias que culpabilizem os pais — não me dá jeito!

O máximo que posso conceder é que qualquer pai/mãe que tenha esse nível de exigência perfeccionista consigo mesmo vai ter expectativas igualmente exigentes para os filhos. Filhos que, revelando a sua inteligência, vão provavelmente usar a mentira para suavizar os seus dias e gerir a constante desilusão que aparentemente provocam nos pais. E concordo também que são pais que no fundo morrem de medo: de falhar, de não conseguir lidar com o que não controlam.

Mas o que me parece é que, se calhar, temos todos de repensar a nossa relação com a mentira. Falamos da mentira do alto de um pedestal, como se só caíssemos nela de vez em quando, mas a verdade é que vive connosco diariamente e mais, ensinamo-la aos nossos filhos. Não admira que tenham uma relação ambígua com ela. Dizemos “mentir é horrível”, e depois damos-lhe uma descompostura por terem dito alto e a bom som que aquele senhor no elevador “cheirava mal”. Exigimos que agradeçam e digam que adoraram todo e qualquer presente que recebem, quer o sintam, pensem ou não. Mentimos descaradamente à frente deles ao telefone quando dizemos a uma amiga ou a um chefe qualquer coisa como “Ah, desculpe, não atendi porque estava numa reunião”. Ensinamos-lhes que a mentira é aceitável... nalguns casos. E depois deixamos-lhes a difícil tarefa de perceber exactamente quais.

Dito isto, pode ser útil pensarmos por que é que as crianças mentem. Nos casos que a mãe me descreveu a maior motivação pode ser o medo das consequências, ou da dor que imaginam infligir, mas não são as únicas razões para mentir. Segundo um artigo do Child Mind Institute, as crianças podem mentir simplesmente para testar essa “descoberta”, para ver o que acontece quando o fazem. Podem mentir para “melhorar” a imagem que os outros têm delas, aliás como nós adultos fazemos constantemente. Podem mentir, como os pais tantas vezes as incentivam, para não ferir os sentimentos dos outros. No caso de crianças mais impulsivas (ou mesmo com ADHD) é possível que estejam apenas a dizer a primeira coisa que lhes vem à cabeça, porque falam antes de pensar e há sempre a hipótese de acreditarem que estão a dizer a verdade.

Seja como for, parece-me que a mãe tem razão numa coisa: se a relação com os pais é tensa, se a criança/adolescente tem a certeza que não vai ser escutada, que as suas preocupações e medos não vão nunca ser tidos em conta, então é certo que vai mentir.

Vamos então, à resposta de um milhão de euros: é verdade, não lhe mentíamos porque não tínhamos medo das consequências. Mas isso não é uma coisa má. É uma coisa boa. Sabíamos que a mãe ia ouvir o nosso lado da história, que nos ia desculpar, e que se houvesse um problema grave podíamos telefonar-lhe imediatamente que nos ia sempre ajudar. E dar-nos o raspanete depois. Como diz um citação que vi online: “Não quero que os meus filhos façam asneira e pensem: ‘A minha mãe vai-me matar’. Quero que o seu primeiro pensamento seja ‘Tenho que ligar à minha mãe’.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

bj

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram