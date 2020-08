Pestana reabre Vintage Porto na Ribeira

O grupo Pestana começou a reabrir em Junho os hotéis que tinha encerrado, após a declaração de pandemia, e agora chegou a vez de um dos ícones da chancela, o cinco estrelas Vintage Porto.

“Construído a partir de um conjunto de 18 edifícios considerados pela UNESCO como Património da Humanidade”, como refere o grupo Pestana, o hotel, com vistas de primeira para a Ribeira, voltou a abrir portas aos visitantes e para esta temporada de tantos desconfinamentos anuncia ofertas especiais.

O hotel, que está a celebrar duas décadas de vida, reparte-se por edifícios que remontam aos séculos XVI, XVII e XVIII, adaptados aos confortos modernos e que oferecem alguns dos mais célebres postais ilustrados vivos ribeirinhos de Porto e Gaia.

Reaberto na quarta-feira, volta também a estar em funcionamento o restaurante ("especializado em carnes bovinas”, como é apresentado) e um bar de cocktails. Além de se estender pelas casas na margem do rio, espraia-se também por uma esplanada.

Na reabertura, o hotel está a anunciar preços desde 162 euros por noite (se reservar com dois meses de antecedência os preços começam em 111 euros).

O hotel lançou também um programa especial de regresso, “destinado a casais”, com estadia de uma noite, oferta de vinho do porto, desconto no bar, estacionamento gratuito, entrada a partir das 11h e ainda com direito a pequeno-almoço e possibilidade de check-out até às 18h no dia de saída.