Um novo guia para calcorrear o Bussaco de ponta a ponta

É o oitavo título da colecção de guias da editora Foge Comigo! e, desta feita, a Serra do Bussaco é o destino. E não lhe faltam atractivos.

Citando Saramago, que a dado ponto do seu guia muito particular – e um clássico da literatura de viagens – Viagem a Portugal, concluía que “o melhor é perder-nos na Mata do Bussaco”, a editora apresenta um manual prático que em 264 páginas resume o melhor da serra, traça roteiros e aponta caminhos e atracções.

Foto

"Aqui se fixaram os monges que cuidaram, ao longo de vários séculos, de um bem precioso – a Mata Nacional do Bussaco – que hoje se afirma como uma formação florestal única à escala mundial”, destaca a editora em comunicado, lembrando “os episódios de invasões que marcaram a História de Portugal”, ou que “nos carris da Linha da Beira Alta ainda residem histórias que hoje passam de geração em geração através dos relatos de quem agora se aventura pelo asfalto da mítica Estrada Nacional 2”.

Entre uma Grande Rota (de 56km), especialidades gastronómicas (do célebre Leitão da Bairrada à lampreia) e vinhos, património e natureza, esta é uma serra que “também nos deslumbra pelas suas paisagens, pelas suas águas de excelência e pelo bom ar que aqui se respira”.

Guias de destinos: Serra do Bussaco – Mealhada, Mortágua e Penacova está disponível no site da editora (16 euros) e em vários estabelecimentos pela área do Bussaco.

Como extra, pela primeira vez nesta colecção, a obra traz também o convite para “coleccionar carimbos no seu guia”, que servem de comprovativos em vários pontos da passagem pelo território (são seis, dois por concelho).