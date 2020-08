Lisbon Under Stars: Caem luzes e estrelas nas Ruínas do Carmo

As Ruínas do Carmo, que se erguem no coração de Lisboa como memória viva do terramoto de 1755, voltam a ser a “tela tridimensional” de um espectáculo de luz e som que recria momentos da história da cidade e do país em projecções imersivas a 360º. O público fica no meio do recinto e tanto pode imaginar-se a tremer no terramoto como a partir do Tejo numa caravela.

Esta vai ser a 3.ª edição do Lisbon Under Stars, evento criado pelo atelier OCubo, especializado em iniciativas similares por Portugal e pelo mundo. E com muito sucesso: segundo a organização, no primeiro ano somaram 30 mil espectadores, em 2019 já atingiram 60 mil (este ano haverá limitação do número de espectadores). Pelo meio conseguiram uma distinção internacional: Prémio de Melhor Evento Cultural 2018, pela Bea Word, que premeia anualmente os melhores eventos do mundo.

Definindo-se como “uma experiência sensorial” com “o público no centro dos acontecimentos”, a narrativa do espectáculo promete uma “viagem imersiva ao longo de mais de 600 anos de história” com Lisboa como epicentro. Este ano sob as medidas de prevenção da covid-19, o espectáculo permite apreciar em toda a envolvência do recinto os “vários ângulos e perspectivas”.

Foto Ocubo

Com narração de Catarina Furtado, os momentos de luz e som são sublinhados com canções: participam Mariza, Teresa Salgueiro, Tocá Rufar, Paulo Marinho, Lisboa Cantat ou Orquestra de Câmara da GNR, além da música de Rão Kiao e haver lembranças de Amália, Madredeus, Zeca, Salvador Sobral ou poemas de Pessoa, e arte urbana, Vhils incluído​. A alinhavar tudo, momentos de bailado pela Companhia Clara Andermatt e Companhia Nacional do Bailado em que os bailarinos vão “interagir com as paredes das Ruínas”.

Decorre de 20 de Agosto a 31 de de Outubro, de segunda a sábado das 21h às 22h. O bilhete tem actualmente um preço promocional: 10 euros.

No espectáculo, com lotação reduzida, há tapete de desinfecção, desinfectante para as mãos, é obrigatória a máscara (haverá máscaras disponíveis) e há que respeitar o distanciamento social.

Mais informações e bilhetes no site oficial.