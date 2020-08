Douro River Taxi: as rabelas voltam a cruzar o rio (em três minutos)

São três minutos de viagem que permitem contemplar a vista única da ponte D. Luís ou da Serra do Pilar, com “rapidez”, “conforto” e, claro, “a paisagem”, segundo nos diz o site.

O Douro River Taxi está de volta, com viagens nas rabelas, embarcações inspiradas nos antigos Rabelos que “transportavam as pipas carregadas de vinho do Porto”, conforme se explica em comunicado. As duas embarcações foram homenageadas com os nomes Serra do Pilar e Casa do Infante.

“Num ano voltado para a redescoberta de Portugal”, segundo informa comunicado, o Douro River Taxi volta a “levantar a âncora”, de sábado a segunda-feira, a cada quinze minutos das 12h às 20h.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os barcos têm capacidade para 15 pessoas, tendo cada uma o valor de 3€. As duas rabelas estão ainda adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida.

O “táxi” é uma iniciativa do grupo The Fladgate Partnership, que abrange vários investimentos e marcas, dos Porto e caves Taylor's, Croft, Fonseca e Krohn; aos hotéis Yeatman ou Infante Sagres, a restaurantes como o Barão Fladgate ao recentemente inaugurado World of Wine, o “novo quarteirão cultural” em Gaia que reúne museus, restaurantes e cafés e, em breve, uma escola de vinhos.