A normalidade já chegou para alguns em Wuhan. Festa na piscina concentrou milhares de pessoas sem máscara

Sem máscaras nem distanciamento social, as imagens que chegam de sábado de Wuhan, a cidade onde foram detectados os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus, mostram uma realidade na província chinese de Hubei bem diferente da que se vivia há alguns meses e da realidade do resto do mundo.

Milhares de pessoas juntaram-se este fim-de-semana para uma festa na piscina do Maya Beach Water Park, em Wuhan, palco do HOHA Water Electrical Musical Festival.

A cidade levantou o confinamento no início de Abril, estando desde então a levantar aos poucos as medidas de contenção, e não há registo de novos casos desde Maio. Já o parque aquático voltou a abrir portas a 25 de Junho, mas só este mês começou a observar um aumento do número de visitas. Segundo a BBC, citando o director do espaço, passam pelo parque cerca de 15 mil pessoas em cada fim-de-semana, metade do número visitas registado no ano passado.