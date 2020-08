Incêndios no Pantanal. Arderam 1,55 milhões de hectares desde o início do ano

O ano 2020 tem sido historicamente marcante para o Pantanal. O jornal A Folha de São Paulo, recorrendo a dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), alerta para o facto de 10,3% da vegetação do Pantanal já ter ardido, desde o início do ano. Tal significa que, em pouco mais de sete meses, arderam 1,55 milhões de hectares de floresta.

No final do mês passado, a Lusa, citando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), avançou que o mês de Julho deste ano foi o que registou o maior número de incêndios no Pantanal brasileiro desde 1998, ano em que começaram as contagens.

A parte do Pantanal localizada no Brasil atingiu um registo de 4203 incêndios nos primeiros sete meses de 2020, avançou a agência de notícias. Considerando apenas Julho do ano passado, verifica-se que o número de fogos na zona triplicou, com um aumento de 494 focos de incêndio em Julho de 2019 para 1669 focos registados em Julho de 2020.

Agosto antecipa um cenário semelhante. Na primeira quinzena do mês registaram-se 2500 fogos, um aumento de 53% face ao mesmo período do ano passado. Os especialistas acreditam que a situação só vai começar a melhorar em Outubro, com o fim do período seco mas que a recuperação da flora perdida é incerta e pode demorar décadas.

Para além da flora, estão em risco espécies em vias de extinção, nomeadamente a arara azul que encontra no Pantanal o seu maior refúgio mundial, de 25 mil hectares. Dos mais de 20 mil hectares, 70% já arderam, avançou a Lusa, na segunda-feira. O Instituto Arara Azul estima que existam 6.500 araras-azuis na natureza, das quais 700 estão na fazenda São Francisco, agora atingida pelo fogo.