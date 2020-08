PSG é o primeiro finalista da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain tornou-se nesta terça-feira no primeiro finalista da Liga dos Campeões 2019-20. No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipa francesa impôs-se ao RB Leipzig, por 3-0, tornando-se na primeira formação gaulesa na final da Champions desde 2004, ano em que o Mónaco perdeu com o FC Porto.

Depois de um par de ameaças, o PSG inaugurou o marcador aos 13’, por Marquinhos. O médio defensivo, que já marcado à Atalanta, foi irrepreensível no cabeceamento após um livre indirecto cobrado sobre o lado esquerdo do ataque.

Perto do intervalo, os franceses elevaram a vantagem por Di María, após um erro do guarda-redes Gulácsi na reposição da bola, e ainda poderiam ter ampliado de imediato por Neymar, após assistência de Mbappé.

O RB Leipzig esboçou uma reacção no arranque do segundo tempo, mas o terceiro golo do PSG acabou com o jogo. Num lance em que, mais uma vez, a pressão alta dos franceses condicionou a saída de bola alemã, na segunda investida Bernat surgiu de cabeça a bater Gulácsi.

Neymar, que na partida atirou duas bolas ao poste, teve uma última ocasião de golo aos 88’, após cruzamento de Pablo Sarabia, mas terminou mesmo o jogo em branco.

Chega ao fim a sensacional campanha do “novato” RB Leipzig na Champions, prossegue a do PSG, que fica agora à espera do embate entre Bayern Munique e Lyon para saber se encontra novamente um adversário alemão na prova ou um vizinho e rival doméstico.