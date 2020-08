Pedro Gonçalves confirmado no Sporting por cinco épocas

É oficial: Pedro Gonçalves assinou um contrato com o Sporting válido para as próximas cinco temporadas, até 30 de Junho de 2025. É o terceiro reforço dos “leões” para 2020-21, depois de Antunes e de Pedro Porro.

Pedro Gonçalves, de 22 anos, chega a Alvalade depois de uma excelente época ao serviço do Famalicão, clube ao qual chegou proveniente dos ingleses do Wolverhampton. Antes, tinha completado no Valência a formação iniciada em Vidago, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.

“É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting é um dos ‘grandes’ de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família sportinguista”, afirmou, em declarações ao site dos “leões”, considerando o projecto “aliciante”.

Pedro Gonçalves, que marcou sete golos em 40 jogos oficiais pelo Famalicão, mostra-se ambicioso face à nova temporada. "O objectivo é ganhar todos os jogos para que possamos dar as maiores alegrias aos adeptos”, acrescentou.

Os montantes envolvidos no negócio não foram revelados, mas tudo indica que o Sporting pague 6,5 milhões de euros por 50% do passe do médio transmontano.