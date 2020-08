Feddal é o quarto reforço do Sporting para 2020-21

Zouhair Feddal é o quarto reforço apresentado pelo Sporting para a nova temporada. O defesa-central marroquino, de 30 anos, assinou por duas épocas (com opção de prorrogação) e chega a Alvalade proveniente do Betis.

“Estou muito feliz por estar aqui e por pertencer a este enorme clube. A única coisa que posso prometer é compromisso, trabalho, sacrifício, luta e entrega até ao final. Isso nunca me vai faltar e espero que possamos conseguir atingir os nossos objectivos”, assinalou, aos órgãos de informação do clube.

Internacional pela selecção de Marrocos, Feddal já reprsentou também o Alavés (2016-17), o Levante (2015-16), o Parma, o Siena e o Palermo. De resto, o magrebino descreve-se como “um jogador competitivo”, que gosta “de sair a jogar”. “Tenho de demonstrar a todos os sportinguistas que estou aqui para conseguir coisas boas”.

Feddal é o segundo reforço apresentado pelo Sporting nesta terça-feira, depois da oficialização do médio português Pedro Gonçalves, que chega a Alvalade proveniente do Famalicão. Os valores envolvidos no negócio não foram revelados, mas os “leões” deverão ter fechado a operação por cerca de três milhões de euros.