Crise na Cinemateca Brasileira deixa cem anos de cinema ao abandono

Despedimento colectivo ditou o encerramento do maior arquivo de imagens em movimento de toda a América Latina, com mais de 250 mil bobines de filmes e para lá de um milhão de documentos. Depois do incêndio de 2018 no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a instituição paulista candidata-se a ser o palco da próxima catástrofe cultural no Brasil.