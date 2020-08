Gomes Freire de Andrade, conspirador e mártir

Gomes Freire de Andrade e Castro (1757-1817), filho do embaixador de Portugal na corte austríaca e de sua mulher, descendente de antiga família nobre da Boémia, nascido e educado em Viena de Áustria, onde residiu até 1780, é uma personagem paradoxal, com uma biografia movimentada, longa e notável trajectória militar nos mais altos postos, na Europa e em Portugal. Tenente-General do Exército Português e Grão-Mestre da Maçonaria, foi preso aos 60 anos, por alegada chefia do movimento de oposição político-militar que ficou conhecido como Conspiração de 1817, condenado à morte ignominiosa por enforcamento, e executado em Lisboa, a 18 de Outubro desse ano.

