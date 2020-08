Seguindo o rasto de possíveis transmissões do coronavírus durante um voo internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou que não existe “risco zero” de transmissão de covid-19 em viagens internacionais. Mas o que pode acontecer mesmo durante um voo internacional? Uma equipa de cientistas da Alemanha analisou o que pode ter acontecido durante um voo de Israel para a Alemanha no início de Março deste ano e percebeu que, provavelmente, dois casos confirmados de covid-19 de passageiros foram transmitidos durante essa viagem. Por isso, através de um artigo publicado na revista científica JAMA Network Open, a equipa avisa que, embora o risco seja considerado baixo, a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 pode acontecer.

A equipa liderada por Sandra Ciesek (directora do Instituto para Virologia Médica da Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha) analisou um voo comercial que viajou de Telavive (em Israel) para Frankfurt a 9 de Março. Nesse voo estavam 102 passageiros, sendo que 24 deles pertenciam a um grupo turístico que tinha contactado com um gerente de um hotel que tinha sido diagnosticado com covid-19.

Antes do voo, nenhum dos 24 membros do grupo turístico tinha sido diagnosticado com covid-19 e, portanto, não foram tomadas medidas para evitar a transmissão durante a viagem. Nenhum dos passageiros usou máscara facial durante o voo de mais de quatro horas. Mas, quando chegaram a Frankfurt, sete dos 24 indivíduos do grupo turístico acabaram por serem diagnosticados com a doença – quatro eram sintomáticos, dois eram pré-sintomáticos e um permaneceu assintomático.

Mais tarde, acabou por se perceber que dois de 71 passageiros que não faziam parte do grupo (sete não participaram neste estudo) ficaram infectados com covid-19. A equipa coloca então a hipótese de que estes dois passageiros possam ter sido infectados durante o voo. Afinal, esses dois indivíduos estavam sentados nas filas ou perto de passageiros do grupo turístico diagnosticados com o vírus.

Sandra Ciesek refere, conforme a informação que se tem hoje, a transmissão comunitária era naquela altura ainda baixa, uma vez que a 9 de Março não tinha ainda sido declarada a existência de uma pandemia (essa declaração foi a 11 de Março). “Isto é importante, porque isto torna improvável que os dois casos que suspeitamos que foram infectados no voo tenham sido infectados antes de embarcarem”, considera a cientista.

A importância da máscara

“Mesmo que a taxa de transmissão possa ser considerada baixa, a transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer num voo internacional em que nenhum passageiro use máscara”, realça ao PÚBLICO Sandra Ciesek sobre a mensagem que deve ser transmitida por este artigo. Além disso, refere que mesmo que a circulação do ar no avião com filtros HEPA (tecnologia para filtros de ar com alta eficácia na separação de partículas) possa reduzir o risco de transmissão, esta pode ocorrer na mesma. “Medidas para reduzir a transmissão, como o uso de máscaras faciais, devem ser mesmo postas em prática.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No artigo, a equipa salienta que este estudo tem várias limitações. Por exemplo, não se conseguiu contactar a tripulação nem todos os passageiros. Também não se fizeram testes aos anticorpos para o SARS-CoV-2 a todos os passageiros. “Outras transmissões podem ter ocorrido e terem permanecido indetectáveis”, lê-se. Mesmo assim, estas limitações não colocam em causa o facto de se dever usar máscara e se aplicarem outras medidas durante uma viagem internacional.

Num documento divulgado pela OMS no final de Julho, alertava-se que era preciso que os serviços de saúde tivesse capacidade de gerir os casos suspeitos e confirmados entre os viajantes, inclusivamente nos pontos de entrada – como nos portos e aeroportos – e se mitigar e gerir o risco de importação ou exportação da covid-19. “O processo de decisão deve incluir uma análise da situação, levando em consideração o contexto local nos países de partida e destino”, indicava a OMS, avisando que não há “risco zero” relativo à importação ou exportação potencial de casos no contexto de viagens internacionais.

No documento, a OMS recomenda que seja dada prioridade a viagens essenciais para emergências, acções humanitárias, viagens de pessoal essencial (como equipas de emergência) e repatriamento. Referia-se ainda que os viajantes doentes ou de um grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças crónicas, devem atrasar ou evitar viajar internacionalmente para e de áreas com transmissão comunitária.