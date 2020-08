Covid-19. Uma morte e 132 novos casos em Portugal. Lisboa e Vale do Tejo concentra metade das novas infecções

Portugal regista, esta segunda-feira, mais uma morte por covid-19, o equivalente a um aumento de 0,06% em 24 horas. Registaram-se 132 novos casos de infecção, um aumento de 0,2% face aos números de domingo. No total, há 12.655 casos activos, mais 28 do que no dia anterior. Os dados foram divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, actualizado diariamente.

Desde Março, já se contabilizaram 1779 óbitos e 54234 casos positivos de infecção. A taxa de letalidade global da doença é actualmente de 3,3%, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, subindo para 15,6% acima dos 70 anos.​

Há 39.800 recuperados, mais 103 do que no domingo. E contam-se ainda 336 pessoas internadas (mais 11 do que no dia anterior), 39 das quais em unidades de cuidados intensivos. De acordo com António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa desta segunda-feira, 97,3% dos casos activos encontram-se a recuperar no domicílio e 2,7% dos casos estão internados, dos quais 0,3% em unidades de cuidados intensivos e 2,4% em enfermaria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região do país que mais novos casos registou nas últimas 24 horas foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 66 novos casos — metade dos 132 casos identificados em Portugal no último dia. A única morte registada esta segunda-feira aconteceu nessa região. A segunda região com o maior número de novos casos é o Norte, com 41 novos casos, seguida do Alentejo, com 13 novos casos. No Centro registaram-se seis novos casos, no Algarve cinco e nos Açores um. A Madeira não tem novos casos a reportar.

No domingo, o país contava com três novas mortes e 121 casos de infecção, num total de 1778 óbitos e 54.102 infectados desde o início da pandemia.

Em todo o mundo, há mais de 21 milhões de casos positivos, identificados desde o início do ano e mais de 775 mil mortes. Já se recuperaram mais de 13 milhões de doentes. EUA, Brasil e Índia são os países que mais casos positivos somam, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.