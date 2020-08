Covid-19. Mais de 300 pessoas “potencialmente envolvidas” no surto de Mora – que pode ter chegado a Montemor-o-Novo

Há mais de 300 pessoas “potencialmente envolvidas” no surto de covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, revelou esta segunda-feira a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, que classificou o surto de “complexo”.

“Há, de facto, um surto em Mora. É um surto complexo porque tem mais de 300 pessoas potencialmente envolvidas. A maior parte delas já foram testadas”, afirmou Graça Freitas, acrescentando que “quer a origem quer as cadeias de transmissão estão ainda sob investigação”.

“Não é apenas os casos iniciais que interessam, são todos os casos secundários, terciários e quaternários. Trata-se, de facto, de um surto complexo, já com 40 casos identificados em Mora e está em investigação pelas autoridades de saúde e é precoce estarmos a fazer afirmações sobre a sua origem e cadeias subsequentes”, notou.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira sobre a situação da pandemia em Portugal, a directora-geral da Saúde explicou ainda que há um outro surto com 24 casos identificados em Montemor-o-Novo, no mesmo distrito, na freguesia de Ciborro, que está “possivelmente relacionado com o primeiro” em Mora. “Digo possivelmente porque ainda está em investigação”, disse Graça Freitas, destacando que já foram realizados 225 testes neste segundo foco e que “só quando as investigações terminarem é que poderemos reconstituir as cadeias de transmissão”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O surto na vila alentejana de Mora surgiu há cerca de uma semana, no dia 9 de Agosto, altura em que foram confirmados os três primeiros casos positivos de covid-19 na comunidade. O número de casos foi subindo à medida que os contactos das pessoas infectadas foram testados.

A câmara municipal activou o Plano Municipal de Emergência devido ao surto, tendo sido encerrados, na semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Actividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

O presidente da câmara de Mora, Luís Simão, constatou à agência Lusa que, ao longo da última semana, foram também encerrados cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, estando a população confinada em casa, como medida preventiva.