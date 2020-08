Racismo: FUA rejeita acusações de colectivos e diz que “fez de tudo” para agregar esquerda

A Frente Unitária Antifascista (FUA) garantiu esta segunda-feira que “fez de tudo para agregar toda a esquerda” nas manifestações antifascistas de domingo, no Porto e em Lisboa, rejeitando, por isso, as acusações de organização desleal feitas por várias organizações.

“A FUA fez de tudo para agregar toda a esquerda em torno do repúdio aos ataques da extrema-direita. É totalmente incompreensível que depois de acções de rua que foram um êxito, parte do movimento que assume combater o fascismo e o racismo se vire contra a independência política da FUA e tenha tão rapidamente esquecido completamente o nosso inimigo comum”, explicita o movimento num esclarecimento enviado às redacções.

No domingo, cerca de 20 colectivos e associações antirracistas acusaram a Frente Unitária Antifascista de organizar de um modo “desleal, oportunista e sectária” as manifestações “Unidos Contra o Fascismo”, que decorreram no Porto e em Lisboa.

Estas organizações consideraram, em nota divulgada pelo Movimento Negro Portugal, que não houve “envolvimento prévio dos colectivos antirracistas” e que as pessoas que “sofreram ameaças na última semana” também não estavam envolvidas na organização dos protestos.

De acordo com estes colectivos e associações, “esta não é a primeira vez que acontece, são já vários os episódios lamentáveis nos últimos dois anos”.

Em resposta a estas acusações, a FUA disse que foi lançado para “a praça pública um chorrilho de acusações pessoais, calúnias, mentiras e manipulações que carecem de total fundamento e não deixam de reflectir certa degeneração moral de alguns dirigentes da esquerda diante da decadência da sociedade capitalista”.

A Frente Unitária Antifascista “endereçou o convite para co-organização das concentrações a dezenas de organizações, incluindo grande parte das que subscreveram a nota divisionista, que manifestaram a opinião e pressionaram para que não se realizassem” as manifestações.

“Respeitamos a sua opinião [dos colectivos], mas não concordamos, pois cremos que o silêncio é cúmplice e a menorização da luta no espaço público em relação à agenda da política parlamentar é prejudicial ao combate antirracista e antifascista, tal como a sistemática tentativa de silenciar” os activistas da FUA, prossegue o esclarecimento.

Na última semana, três deputadas e sete activistas foram alvo de ameaças por uma autoproclamada “Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional”, que reivindicou também uma acção junto à associação SOS Racismo.

Na quinta-feira, o Ministério Público instaurou um inquérito-crime, um dia depois de o dirigente da SOS Racismo Mamadou Ba ter prestado declarações na Polícia Judiciária e ter confirmado a recepção, juntamente com mais nove pessoas, de uma mensagem de correio electrónico a estipular o prazo de 48 horas para abandonar o país.

Este domingo decorreram, no Largo Camões, em Lisboa, e nos Aliados, no Porto, duas manifestações convocadas pela FUA.

Em Lisboa, centenas de pessoas manifestaram-se contra o fascismo, o racismo e pela liberdade e direitos cívicos, num protesto que quem lá estava disse ser necessário pelo crescente à-vontade com que a extrema-direita se sente para cometer crimes.

No Porto, foram cerca de trezentas as pessoas que participaram numa concentração contra “tentativas de intimidação” a três deputadas e a sete activistas antifascistas e antirracistas.

Entre os manifestantes concentrados no Porto encontrava-se Luís Lisboa, coordenador do núcleo de Guimarães da FUA, um dos primeiros activistas a formalizar queixa-crime pelas ameaças que recebeu e que disse encontrar-se já sob protecção policial.