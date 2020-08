CDS quer saber quais os números actuais de doentes em lista de espera para cirurgias

O grupo parlamentar do CDS enviou nesta segunda-feira um conjunto de perguntas à ministra da Saúde, Marta Temido, com o objectivo de saber quais são os números actuais dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) para cirurgias.

Nas questões, assinadas pela deputada Ana Rita Bessa, os centristas lembram que os últimos números conhecidos datam de Maio. Nessa altura, lembram, havia 242 mil doentes na lista de espera para cirurgia, dos quais mais de 100 mil viram ultrapassado o prazo recomendado para a sua patologia. Quase 45 mil aguardavam há mais de um ano pela sua operação.

Recordam ainda que, a 1 de Julho, na comissão parlamentar de Saúde, Marta Temido disse que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “realizou menos 85 mil cirurgias até Maio, comparando com o mesmo período do ano passado”.

Citam também uma notícia do PÚBLICO desta segunda-feira em que é afirmado, com base em números da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que mais de 40% dos doentes à espera de cirurgias fora do prazo aceitável.

“Os dados da ACSS usados pelo PÚBLICO são de Maio, mas, tendo em conta que em Junho a senhora ministra da Saúde mandou novamente ‘confinar’ os hospitais de Lisboa, presume-se que os números actuais sejam muito mais elevados”, defendem os centristas.

Os deputados do CDS acrescentam que, “sendo absolutamente necessário não descurar o combate e o controlo da pandemia provocada pela doença Covid-19”, entendem que “é urgente a implementação de medidas para dar resposta a outros problemas de saúde”, questão que, dizem, já foi colocada à ministra da Saúde, “por mais de uma vez, quer por escrito quer oralmente, em audições na Assembleia da República”.

Além dos números actuais dos tempos de espera para cirurgias, o CDS quer também saber “quais os objectivos de recuperação definidos pelo Ministério da Saúde em consequência do aumento da remuneração dos médicos para o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia.

Perguntam também que medidas está o Ministério da Saúde a implementar para resolver os problemas processuais e pagamentos em atraso do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia e se “existe algum mapa faseado de resolução destes problemas”.

Querem ainda saber se Marta Temido reconhece que “as medidas que o Governo tem, alegadamente, vindo a tomar estão a ser insuficientes e ineficazes”.

Por fim, o CDS questiona qual o balanço, à data, do Plano Estratégico de Melhoria do Acesso estabelecido em 2019 e se Marta Temido não entende “que o acesso dos utentes aos cuidados de saúde de que necessitam e em tempo clinicamente útil deve ser a prioridade do Governo”.