Bruscamente, sobre a festa do avante…

Escrevo #festadoavante com letras pequeninas para ver se ninguém a vê e ela pode ser deixada a descansar um pouco. Quem dela fala é maioritariamente quem a não conhece e ponto final. Tenho para mim que o grosso da coluna tem medo do que de bom possa de lá vir: “Fica o meu desejo para que tudo seja feito de forma segura para que todas as portas, de todos os festivais e salas de espectáculos possam finalmente deixar para trás o eco do vazio.” (SIC – Dino D’Santiago em entrevista e sobre a sua actuação no recinto da Festa); E quando falo em grosso da coluna refiro-me ao micro-cosmo onde gravitam os que temem o sucesso dos que ousam “não ir por ali” quando ir por ali é o lastro do formigueiro. Ai… que se a #festadoavante, mesmo com letras pequeninas para que possa descansar de tanta pedrada, (e só se atiram pedras às árvores que dão fruto!...) não corre mal; Ai… que se a #festadoavante corre benzinho e na semana seguinte só vai haver gente a assobiar p’ró lado e a fazer-se de morta; Ai… que se a #festadoavante é um sucesso (e decorre dentro do normal) como vão alguns lidar com o vazio do eco do chorrilho de ferocidades verbais que venderam ao país e ao mundo?

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Festa do Avante!

Na festa do Avante!, com inúmeras bancas de comida e bebida, o que vai suceder? Alguém admite que as dezenas de milhares de participantes, comendo, bebendo, vão usar máscara? Com palcos e bandas de música, as dezenas de milhares de participantes dançando, saltando, cantando, vão manter a distância física de 2 metros entre si? E vão ficar se por grupinhos de 5 ou 10 pessoas e bem separados dos outros agrupamentos de igual número? O efeito de bebidas alcoólicas, e do ajuntamento de pessoas em festa, será propício para o afastamento social? Alguém acredita no cenário ilusório que o PCP quer que o povo imagine?

Estarei a imaginar o inimaginável? Ou estarei a imaginar a realidade que se irá verificar e com consequências também facilmente adivinháveis? Que têm a dizer os médicos e enfermeiros que, na primeira linha do combate ao coronavírus, lutam há mais de cinco meses para salvar vidas dos inúmeros doentes acamados e em UCI? Que respeito merece ao PCP, à DGS, à ministra Marta Temido, ao Governo e ao Presidente da República a luta incansável, esgotante, dramática, de médicos e enfermeiros nestes meses?

Que respeito merecem os cidadãos deste país, cumprindo medidas de confinamento, de quarentena, os infectados detectados e os seus contactos de risco? Por fim, que memória e respeito merecem aos mesmos personagens, os cerca de 1800 portugueses mortos por coronavírus?

Querem aplaudir novamente os médicos e os enfermeiros e considerá-los heróis? Então respeitem o que estes heróis sempre pediram: “por favor cumpram as regras de higiene e distanciamento físico e social, e assim ajudar-nos-ão a poder salvar as vidas que nos são entregues diariamente para salvar!”.

Que dizer mais acerca da Festa do Avante!? Espero ainda que prevaleça a decisão a favor da defesa da saúde pública.

Pedro Moura Reis, Lisboa