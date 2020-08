Partido Democrata pede ao FBI que investigue director dos correios dos EUA

Reuters/CHERISS MAY

Os congressistas do Partido Democrata norte-americano vão regressar ao trabalho nos próximos dias, um mês antes do que estava programado, para tentarem travar as mudanças em curso na agência pública dos correios, que podem vir a dificultar a entrega de boletins de voto nas eleições presidenciais de Novembro. Ao mesmo tempo que preparam a nova legislação, os democratas intimaram o novo director dos correios a dar explicações na Câmara dos Representantes e pediram ao FBI que abra uma investigação por suspeitas de interferência nas eleições e de enriquecimento pessoal.