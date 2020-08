Lukashenko acena com reforma constitucional para tentar ganhar tempo

O Presidente da Bielorrússia, Aleksander Lukashenko, a atravessar a maior contestação de sempre ao seu regime desde que chegou ao poder há 26 anos, admitiu levar mudanças constitucionais a referendo e “entregar” algum do seu poder. Mas “não sob pressão e não por causa das ruas”.

Lukashenko foi apupado e ouviu gritos de “vai-te embora” por parte dos trabalhadores, numa visita a uma fábrica de tractores agrícolas em Minsk. A tentativa de tentou conter as greves que se espalham a cada vez mais sectores da sociedade bielorrussa, e que esta segunda-feira chegaram até à televisão estatal, não correu muito bem.

Apesar de ter admitido partilhar algum poder, no mesmo discurso, negou qualquer possibilidade de repetir as eleições do último dia 9 de Agosto, que lhe deram 80% dos votos, segundos os números do Governo, mas consideradas fraudulentas pela oposição e por vários países ocidentais. “Já tivemos eleições. Até que me matem, não haverá outras”, afirmou.

Segundo analistas ouvidos pelo PÚBLICO, estas contradições mostram que Lukashenko está a enfrentar uma situação completamente nova, em que a sua base de apoio está a eclipsar-se, e não está a conseguir responder à situação cada vez mais desfavorável para o regime.

“Admitir a partilha de poder e a possibilidade de alterar a Constituição é algo que ele nunca fez e tenho a certeza que é uma estratégia para ganhar tempo”, garante Nigel Gould-Davies, ex-embaixador britânico em Minsk e analista no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais (IISS, na sigla em inglês).

“Lukashenko quer retirar alguma pressão a nível interno, perceber quantos apoiantes é que ainda tem e, por último, comprar tempo para garantir um apoio mais forte da Rússia”, afirmou o especialista. “No passado já vimos como ele responde quando partilha poder: tira-o. Por isso, esta sua oferta de partilhar o poder agora não tem qualquer credibilidade”, acrescenta.

No mesmo sentido, Maryia Rohava, investigadora da Universidade de Oslo, sublinha que “existe muita retórica por trás desta alteração constitucional, que tem sido recorrente, mesmo antes das eleições”.

“Todo o discurso foi bastante contraditório. Ao mesmo tempo que dizia que estava disposto a partilhar o poder, dizia que nunca iria desistir e que nem na própria morte o abandonaria”, alerta Rohava numa entrevista por telefone, ao PÚBLICO. “Ele está a perder apoio diariamente e este discurso indica que está confuso e que é incapaz de lidar com a situação”, acrescenta.

UE reúne-se

Enquanto o Presidente bielorrusso ensaiava manobras de distracção, a candidata da oposição, Svetlana Tikhanouskaia, exilada na Lituânia, garantia estar pronta para liderar o país de forma interina e convocar novas eleições, “transparentes e honestas que sejam reconhecidas pela comunidade internacional”, um cenário que Lukashenko não aceita.

Perante a intransigência do regime bielorrusso, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou uma reunião extraordinária dos líderes europeus para a próxima quarta-feira, dias depois de os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE terem aceitado elaborar uma lista de figuras do regime bielorrusso a quem serão impostas sanções.

“O povo da Bielorrússia tem o direito a decidir sobre o futuro e eleger livremente o seu líder. A violência contra manifestantes é inaceitável e não pode ser permitida”, disse Michel. Josep Borrell, chefe da Diplomacia da UE, exigiu, em comunicado, “uma investigação completa e transparente” à violência contra manifestantes pacíficos, que incluem relatos de tortura e espancamentos em centros de detenção.

As condenações ao regime chegaram também dos Estados Unidos, com o Presidente Donald Trump a falar numa “situação terrível” em Minsk. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, garantiu que o Ocidente está a acompanhar “de perto” os acontecimentos na Bielorrússia, mas negou qualquer escalada militar na região.

Com a reunião extraordinária do Conselho Europeu em mente, Nigel Gould-Davies deixa um alerta: “A UE – e isto aplica-se também aos EUA e a todos os países ocidentais – não deve tomar medidas sem consultar o povo bielorrusso. Não deve assumir que sabem aquilo que o povo bielorrusso quer. Nada disto não é sobre a UE, é sobre a Bielorrússia e o desejo do seu povo pela liberdade.”

Expectativa quanto à Rússia

Em Moscovo, depois dos telefonemas entre Lukashenko e Putin durante o fim-de-semana, os desenvolvimentos em Minsk são acompanhados com expectativa. O Kremlin garantiu que os problemas da Bielorrússia seriam resolvidos “em breve”.

Com a memória das intervenções do Kremlin na Ucrânia em 2014 ou na Geórgia em 2008, a possibilidade de uma intervenção militar russa é temida em algumas capitais europeias apesar de, segundo alguns analistas, uma movimentação desse género ser demasiado arriscada para Putin nesta fase.

“O custo de iniciar uma intervenção militar seria demasiado substancial para que a Rússia arriscasse seja o que for”, acredita Maryia Rohava. Legalmente, “a Bielorrússia não está a ser atacada por qualquer membro da NATO e no seu território não há qualquer agressão militar”, sublinhou.

Ao contrário da Ucrânia, continua a investigadora, na Bielorrússia “não há uma luta ou agenda geopolítica por trás dos protestos”. “As manifestações incidem sobre uma questão específica: as eleições e a resposta violenta das autoridades”, conclui.

Também Gould-Davies considera que uma intervenção militar seria uma “possibilidade extrema”, até porque, em Minsk, não há um sentimento anti-Rússia como havia na Ucrânia em 2014, pelo que uma intervenção militar poderia exacerbar esse sentimento. No entanto, conclui o ex-embaixador, a Rússia pretende “influenciar o desfecho” dos protestos, e Lukashenko conta com isso para sobreviver.