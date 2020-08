Juan Carlos está nos Emirados Árabes Unidos, confirma Casa Real espanhola

A Casa Real espanhola confirmou esta segunda-feira que o rei emérito, Juan Carlos I, está nos Emirados Árabes Unidos desde 3 de Agosto. O anúncio coloca um ponto final na especulação das últimas semanas sobre o paradeiro do monarca.

Numa curta nota, o Palácio da Zarzuela informa que Juan Carlos “deu instruções à Casa de Sua Majestade para comunicar que no passado dia 3 se mudou para os Emirados Árabes Unidos, onde permanece até hoje”, cita o diário espanhol El País.

O rei emérito saiu da Zarzuela no dia 2 de Agosto e passou a noite com amigos em Sanxenxo, Pontevedra, de acordo com o El País. No dia seguinte viajou num jacto privado a partir do aeroporto de Vigo com destino a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Nesse dia, a TVI avançou que Juan Carlos estaria em Cascais. Quando questionado sobre essa possível estadia em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa disse não ter conhecimento, tal como as restantes autoridades portuguesas.

Dias depois, o Presidente da República reafirmou desconhecer uma eventual deslocação do antigo rei espanhol para Portugal, classificando a ideia de se envolver na questão como um “disparate”.